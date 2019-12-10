living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النقيب القصيفي يتابع قضية المصروفين من دار الحياة

10
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صدر عن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي البيان الآتي:
إثنا عشر شهراً وزميلاتنا وزملاؤنا في جريدة "الحياة" ومجلة "لها" من دون رواتب مستحقه وجارية، وبعضهم الأخر من دون تعويضات. إن هؤلاء يعيشون أوضاعاً مادية بالغة الصعوبة في ظلّ هذه الأجواء القاسيّة التي يمّر بها لبنان، وهم مقيدّون بالتزامات ماليّة يتعيّن عليهم سدادها في مواقيتها. واللافت هو أن احداً من أصحاب "دار الحياة" والمسؤولين فيها لا يردّون على المراجعات المتكررّة، وأن الاتصالات بهم مفقودة. وأن هذا الأمر لا يشي إطلاقا بنيّة سداد المستحقات. وأن الصمت المطبق حيال هذه القضية لا يطمئن أبداً.
 
لقد سبق أن قابلت وزير الاعلام السعودي الدكتور تركي الشبانه في الرياض بتاريخ الثالث من كانون الاول الجاري، وسلمته كتاباً من الزميلات والزملاء يشرحون فيه معاناتهم، مرفقاً برسالة منّي طلبت فيها ايلاء هذا الموضوع ما يستحق من إهتمام، كونه يتصل بحقوق مشروعة لعدد كبير من الصحافيّات والصحافييّن الذين افنوا سنوات من عمرهم في خدمة الدار. وقد وعد الوزير الشبانه بمتابعة الأمر. 
 
إن زميلاتنا وزملاءنا ما عادوا قادرين على الانتظار، وأحوالهم المعيشية على ما هي عليه، ولا عادت الوعود لتقنعهم، وان نقابة المحررين اذ تشاطرهم الرأي والموقف، تؤيد أيّ تحرك يقومون به، وفي أيّ إتجاه، من أجل اسماع صوتهم وضمان حقوقهم.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout