الرئيس عون في ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان: سنواصل النضال حتى تترسخ حقوق اللبنانيين بالعيش الكريم والحرية

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رئيس الجمهورية تسلم اوراق اعتماد ستة سفراء جدد في لبنان

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان لبنان "يستحق ان يظل منارة للاخلاق والقيم وارضا للحق والعدالة"، مؤكدا مواصلة النضال " كي تترسخ حقوق اللبنانيين بالعيش الكريم والحرية والعلم والامان."

موقف الرئيس عون جاء في "تغريدة" له على حسابه الخاص في موقع "تويتر" لمناسبة ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صدر قبل 71 عاما وشارك في صياغته المرحوم الدكتور شارل مالك.

وجاء في " تغريدة" الرئيس عون:

"71 سنة على صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ببصمة لبنانية للمفكر والسياسي شارل مالك، ونحن اليوم اكثر تقديرا لهذه القيمة الانسانية التي بتحقيقها، ترتقي العدالة والمساواة بين البشر. سنواصل نضالنا كي تترسخ حقوق اللبنانيين بالعيش الكريم، والحرية، والعلم، والامان.

وطننا يستحق ان يظل منارة للاخلاق والقيم، وارضا للحق والعدالة."

تسلم اوراق اعتماد ستة سفراء

الى ذلك، شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، تقديم اوراق اعتماد ستة سفراء معتمدين في لبنان، يشكلّون دفعة جديدة من رؤساء البعثات الديبلوماسية الذين يقدمون اوراق اعتمادهم الى رئيس الجمهورية.

وتضمنت هذه الدفعة من السفراء: سفير المملكة الاردنية الهاشمية وليد عبد الرحمن جفال الحديد، سفير اليابان Takeshi Okubo، سفير جمهورية كوت ديفوار Tui Digbe، سفير جمهوية مصر العربية ياسر محمد علوي، سفير جمهورية تشيلي Mauricio Ugalde Bilabo، وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد الكريم ركايبي.

وحضر تقديم اوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، والامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، والمدير العام للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة نجلا رياشي عساكر.

ولدى وصول السفراء تباعا الى قصر بعبدا، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير، في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الى جانب العلم اللبناني.

بعد ذلك، حيّا السفراء العلم ثم عرضوا سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخلوا بعدها الى صالون السفراء وسط صفيّن من الرمّاحة، حيث قدّموا اوراق اعتمادهم الى الرئيس عون كما قدّموا له اعضاء بعثاتهم الدبلوماسية المرافقة.

ولدى مغادرة السفراء، بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.

ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم وتمنياتهم له بالتوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم متمنياً لهم التوفيق في مهمّاتهم الدبلوماسية.

وفي ما يلي نبذة عن حياة السفراء الجدد:

سفير المملكة الاردنية الهاشمية وليد عبد الرحمن جفال الحديد:

- حائز على ماجيستر في الخدمة الدولية، تخصص تحليل السياسات الدولية وفض النزاعات، في العام 2009 من جامعة واشنطن في الولايات المتحدة الاميركية.

- حائز على ماجيستر في الاقتصاد وعلم الاحصاء في العام 1992 من جامعة عمّان، وبكالوريوس في الاختصاص عينه من الجامعة ذاتها في العام 1987.

- تقلب في مناصب ادارية ودبلوماسية عدة منذ التحاقه في وزارة خارجية بلاده.

- عمل في ادارتي الشؤون القانونية والسياسية في وزارة خارجية بلاده بين عامي 1992-1993، قبل ان يعيّن قنصلا في جاكارتا بين عامي 1993-1997.

- خدم في البعثة الدائمة للملكة الاردنية الهاشمية في نيويورك بين عامي 1998-2003.

- ترأس اللجنة المالية لجائزة الملك عبدالله الثاني للتميّز في وزارة خارجية بلاده بين عامي 2004-2005.

- عيّن نائبا لسفير بلاده في واشنطن بين عامي 2006-2011، قبل ان يعيّن سفيرا معتمدا لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا بين عامي 2014-2018.

- عيّن سفيرا للملكة الاردنية الهاشمية غير مقيم لدى كل من بروناي وسنغافورة بين عامي 2014-2018، ومن ثم سفيرا مقيما لدى جمهورية اندونيسيا بين عامي 2013-2018.

سفير اليابان Takeshi Okubo:

- خريج كلية العلوم السياسية والاقتصادية من جامعة واسيدا اليابانية في العام 1983.

- تقلب في مناصب ادارية وديبلوماسية عدة حيث عيّن في سفارة بلاده في دمشق بين عامي 1983-1986 ومن ثم بين عامي 1998-2000، وفي سفارة بلده لدى طرابلس الغرب بين عامي 1986-1988.

- عيّن سكرتيرا اول في سفارة بلاده لدى المملكة العربية السعودية في ايلول من العام 2006، بعدما كان ممثلا لبلاده لدى السلطة الفلسطينية في العام 2000، ومن ثم سفيرا لبلاده للشؤون الفلسطينية.

- عمل في مكتب شؤون الشرق الاوسط وافريقيا في وزارة خارجية بلاده في العام 2004، قبل ان يعيّن السكرتير الاول لسفارة بلاده لدى جمهورية مصر العربية في العام 2010.

سفير جمهورية كوت ديفوار Tui Digbe:

- خريج المعهد الفرنسي العالي لصناعات النسيج في ليون الذي انتسب اليه بين عامي 1976-1979.

- حائز على دراسات عليا في العلوم المالية والمحاسبة من معهد اداراة المؤسسات المالية التابع لجامعة ليون الثالثة في العام 1983.

- حائز على دبلوم من المعهد الوطني الفرنسي للادارة (ENA)، قسم العلوم الدبلوماسية، في العام 1986.

- شغل مناصب ادارية ودبلوماسية عدة، كما عيّن في سفارات بلاده لدى كل من الدانمارك واليابان، قبل ان يعيّن سفيرا ومديرا مساعدا لشؤون بروتوكول الدولة في وزارة خارجية بلاده، منذ العام 2006.

سفير جمهوية مصر العربية ياسر محمد علوي:

- حائز على دكتوراه في العلاقات الدولية من معهد لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

- عيّن ملحقا دبلوماسيا في ادارة المعلومات والبحوث (الشؤون العربية) بين عامي 1995-1997.

- عيّن سكرتيرا ثالثا في مكتب مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية بين عامي 1997-1999، قبل ان يشغل منصب نائب القنصل في قنصلية بلاده لدى بريطانيا بين عامي 1999-2003.

- شغل منصب سكرتير اول في مكتب مساعد وزير الخارجية للشؤوون الاقتصادية، وعيّن محاضرا في قسم العلوم السياسية في الجامعة الاميركية في القاهرة بين عامي 2003-2005.

- عيّن مستشارا في سفارة بلاده في بيروت بين عامي 2005-2010، قبل ان يعيّن وزيرا مفوضا ورئيس القسم السياسي في سفارة بلده لدى واشنطن بين عامي 2012-2016.

- شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط بين عامي 2016-2019.

سفير جمهورية تشيلي Mauricio Ugalde Bilabo:

- حائز على اجازة في العلوم السياسية والاجتماعية.

- تابع دراسات جامعية في كل من كلية الحقوق التابعة لجامعة سانتياغو في بلاده التي تخرج منها في العام 1978، واكاديمية انريس بيللو للدبلوماسية بين عامي 1989-1980، وكذلك في كلية الحقوق والعلوم السياسية والاجتماعية التابعة لجامعة كويتو في الاكوادور بين عامي 1991-1992.

- تقلّب في مناصب ادارية ودبلوماسية عدة حيث شغل منصب سكرتير ثالث لبعثة بلاده الدائمة لدى المنظمة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الاخرى التابعة لمقر الامم المتحدة في فيينا، بين عامي 1981- 1985.

- عمل في سفارات بلده لدى كل من اندونيسيا، والاكوادور، وايطاليا، قبل ان يعيّن قنصلا عاما لبلاده في ساو باولو في البرازيل بين عامي 2202-2003، ومن ثم في سفارة بلاده في البرازيل بين عامي 2004-2006.

- عيّن قنصلا عاما لبلاده في برشلونة بين عامي 2008-2010، ومن ثم سفيرا لبلاده لدى فنزويلا بين عامي 2010-204.

- شغل منصب مدير قسم اميركا الشمالية والوسطى والكاراييب في وزارة خارجية بلاده بين عامي 2014-2015، قبل ان يعيّن سفيرا لبلاده لدى الباراغواي بين عامي 2015-2019.

سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد الكريم ركايبي:

- حائز على شهادة دراسات عليا متخصصة في الامن الوطني من المعهد الوطني الجزائري لدراسات الامن الوطني في العام 1998، وشهادة من الفرع الدبلوماسي التابع للمعهد الوطني للادارة (ENA)في العام 1985.

- شارك في العديد من اجتماعات اللجان المشتركة ولجان متابعة التعاون الثنائي، والمؤتمرات الاقليمية والدولية.

- تقلّب في عدة مناصب ادارية، قبل ان يعيّن كاتبا اول للشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤؤن الاقتصادية والثقافية لدى سفارة بلاده في دار السلام، بين عامي 1991-1995.

- عيّن مستشارا دبلوماسيا في مكتب دول البينيلوكس بين عامي 1995-1999، ومن ثم مستشارا دبلوماسيا مكلّفا بالشؤون الاقتصادية لدى سفارة بلاده في طرابلس الغرب بين عامي 1999-2003.

- شغل منصب قنصل عام مساعد مكلّف بالشؤون القانونية في القنصلية العامة لبلاده في الدار البيضاء بالمغرب، بين عامي 2006-2010.

- عيّن وزيرا مستشارا في سفارة بلاده لدى ايران بين عامي 2013-2018، ومن ثم وزيرا مفوضا في المديرية العامة للبلدان العربية التابعة لوزارة خارجية بلاده، بين عامي 2018-2019.