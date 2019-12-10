هيئة إدارة قطاع البترول تطلع المدعي العام التمييزي على مسار القطاع بالحقائق والوقائع

A + A -

قامت هيئة إدارة قطاع البترول اليوم بإيداع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات كتاباً أعدته الهيئة لإطلاعه على الوقائع المختلقة والمغالطات والاتهامات التي يجري التسويق لها من خلال حملة يتعرّض لها قطاع البترول، وقد بيّنت الهيئة في كتابها الحقائق والوقائع الصحيحة العائدة لمسار القطاع مشفوعة بالمستندات.



وتأتي خطوة الهيئة بعد اشتداد هذه الحملة مع اقتراب موعد حفر البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة رقم ٤، يليه حفر بئر أخرى في الرقعة رقم ٩، ونظراً لما تتضمنه الحملة من مغالطات واتهامات عبر نشر مقالات وتداول تسجيلات مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وتلفت الهيئة الى أنّها قامت بذلك عملاً بأحكام المادة 21 من قانون دعم الشفافية في قطاع البترول، التي تعطي المدعي العام التمييزي صلاحية مراقبة مصداقية ونوعية وملاءمة المعلومات المقدّمة من الجهات المعنية في هذا القطاع.