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بيان للجيش حول ما حصل أمام منزل فيصل كرامي أمس

10
DECEMBER
2019
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أعلنت قيادة الجيش في بيان أنه "بتاريخ 9 / 12 / 2019 وفي مدينة طرابلس، تجمّع عدد من المتظاهرين أمام منازل النوّاب في المنطقة، حيث تطوّر الوضع إلى تلاسن واستفزازات ورمي أكياس النفايات ورشق بالحجارة بين المحتجّين وحرّاس منزل النائب فيصل كرامي، ما أدى إلى إصابة 6 عسكريين بجروح مختلفة، بعد أن تدخلت وحدات الجيش المنتشرة للفصل بين الطرفين وعملت على تفريق المتظاهرين ومنعهم من افتعال أعمال الشغب وإضرام النيران في مستوعبات النفايات، كما أوقفت المواطن محمد عبد العزيز عيون السود.

 

وفي منطقة صربا، أوقفت وحدة من الجيش بتاريخ 10 / 12 / 2019 أربعة أشخاص لإقدامهم على إحراق الإطارات في المنطقة ومحاولة قطع الأوتوستراد بها.

 

وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص."

 

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