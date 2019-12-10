بعد اشكال الأمس.. ماذا قال فيصل كرامي؟!

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بعد الاشكال الذي وقع أمس أمام منزله وقيام عدد من المحتجين برمي النفايات، رأى النائب فيصل كرامي أن "ما تعرضت ليل أمس من قبل مجموعة تنتهك حرمات البيوت وتشتم الشهداء وتمارس سلوكيات تناقض أخلاق المدينة والثورة يجعلني متمسكا حتى النهاية بالدفاع عن طرابلس ووجهها النقي."



واشار في مؤتمر صحافي الى أنه "مهما اختلفنا بالاراء في طرابلس الا اننا نبقى عائلة واحدة ولن نسمح بتشويه صورة المدينة."



وقال كرامي "لم أصدق أنني سأصل الى يوم أسمع شتما لشهيد لبنان رشيد كرامي وللرئيس عمر كرامي وأدركت أن الشتامين يسعون إلى فتنة وكان علي أن أمارس أقصى درجات ضبط النفس."



وطالب كرامي بـ "انقاذ طرابلس من الحصار التي تتعرض له عبر قطع طرقاتها واقفال مؤسساتها وهكذا نحمي ثورتها وانتفاضتها ونسأل لماذا تتهاون القوى الامنية بالقيام بواجباتها بحماية امن الناس وارزاقهم؟"