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أكد النائب آﻻن ﻋﻮن ل " عشرين 30 " عبر LBCI أن "ما حصل اليوم يدل على ضعف الدولة وخدماتها والبنى التحتية فيها وعلى السلطة التنفيذية تحمّل المسؤولية ونحن كنواب قمنا لمساءلة الحكومة في أكثر من ملفّ وكارثة وقعت إنما الصعوبة هي في هذا النظام التوافقي الذي يفرض حكومات وحدة وطنية وهذا تحديداً ما يسيء الى منطق المحاسبة لتعذّر قيام نظام سلطة من أكثرية تتحمّل المسؤولية بكاملها، ومعارضة من أقلية تحاسب"، معتبراً اننا "بعيدون عن الدولة المثالية ولذلك المطلوب الثورة ضد الطائفية لإسقاطها إذا ما أردنا إنقاذ النظام".

وتابع النائب عون: "أن هناك شريكان اضافيان بتشكيل الحكومة اليوم هما الشارع والأزمة الاقتصادية وحصلت اتصالات من كل الكتل برئيس الجمهورية ولا سيما من الرؤساء بري والحريري لتأجيل الاستشارات لان الأمر بحاجة لحد ادنى من انضاج التوافق حول الحكومة".

واعتبر أن "حتى المستفيد من التكليف تمنى تأجيل الاستشارات النيابية لأنه يعرف أنّ الأمر بحاجة إلى نضوج أكثر بسبب دقة هذه المرحلة المهمة"، مشيراً الى أن "المسؤولية الأكبر في عملية تمديد أجل التفاوض في مسألة سمير الخطيب تعود إلى الحريري في مكان ما لأننا لم نعرف لماذا أيّده ولا نعرف لماذا تراجع عنه".

واعتبر عون أن "هناك تدرج للانتقال الى الدولة المدنية والنظام السياسي اليوم بُني على أساس الطائفي ويجب تطويره بالنفوس وليس فقط بالنصوص".

وشدد على أنه "لا يمكننا الذهاب إلى الفوضى والتغيير اليوم يجب أن يتم عبر المؤسسات في المرحلة الإنتقالية ولاحقاً عبر الاستحقاق الإنتخابي وعلى الطبقة السياسية تغيير سلوكها بالطبع فما حققّته الإنتفاضة الشعبية حتى اليوم هو فرض behaviour change (تغيير سلوك) بإنتظار regime change (تغيير النظام).

- ونحن مع تطوير النظام وقد طرحنا الذهاب الى الدولة المدنية ولكن هذا لا يحصل من يوم الى الثاني بل بمسار متدرّج لإنتقال الى الدولة المدنية والنظام السياسي اليوم بني على أساس الطائفي ويجب تطويره بالنفوس وليس فقط بالنصوص.

وختم عون بأنه "ضد تعاطي الطبقة السياسية مع الحكومة المقبلة بالذهنية نفسها ويجب

إعتماد مقاربة إنقاذية أي إعتماد عقلية جديدة تختلف عن المقاربات السابقة التي أوصلتنا الى تلك الأزمة بسبب فشل النظام".

#الان_عون