ندى البستاني تتحدث عن نتائج مناقصة الأمس: زيادة مدخول الدولة 3 ملايين دولار

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غرّدت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ندى البستاني، حول مناقصة استيراد البنزين بالأمس، قائلة:

"بالمختصر المفيد، هذه هي نتائج مناقصة استيراد البنزين:

1- دخول الدولة كمستورد أساسي.

2- زيادة مدخول الدولة من هذه المناقصة يقدّر بحوالي ثلاثة ملايين دولار ذلك ان السعر المستحصل اقل بـ٢١ دولاراً في الطن، ناتج عن الفرق بين الكلفة الإجمالية ضمن جدول تركيب الأسعار .

3- ضمان تأمين مادّة البنزين للمستهلك بالليرة اللبنانية وبدون زيادة سعر الصفيحة بالرغم من تقلّب سعر صرف الدولار والذي كان مطلب الشركات المستوردة.

4- هذه المناقصة فتحت أبواب التنافس أمام شركات جديدة وندعو تلك التي لم تتقدّم اليها ان تشارك في المناقصات المقبلة فتزداد المنافسة".