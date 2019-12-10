معالي الوزير... وجودك هو في المعركة ( الرائد المغوار المتقاعد انطوان الصياح)

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يوم الخميس الموافق الخامس من كانون كانت الناعمة والجوار على موعد مع هجمة للطبيعة، مطرًا غزيرًا نتج عنه سيولاً جارفة للأتربة والحصى سدّت منافذ الطريق السّاحلي وحبست الناس داخل علب سياراتهم حتى ان إحدى النّساء جاءها المخاض فتمّت الولادة داخل السيارة، وتكرر الأمر ليوم الإثنين 9/12 ولكن هذه المرّة على طريق الأوزاعي وشرّ البليّة نفق المطار، وتفاوتت ردّات فعل المواطن المعتّر بعد ان ذاق مرّ العلقم وأُصيب في ارزاقه والممتلكات. ولكن يبقى السؤال الكبير وبالتحديد عن نفق المطار، من المسؤول عن أعمال الصيانة؟ من هي الشركة الملتزمة؟ ولماذا عدم استدراك الأمور؟ ومع كل شتوة للنفق القصص المذلّة، والحكايات التي تُدمي. وأين كان معالي الوزير المختص لحينها؟ أما كان من الأجدى أن نراه بأمّ العين وبالجزمة الطويلة، في وسط المعركة عابرًا بين السّيارات والسيول متفقّدًا الهول مشاركًا المواطنين في مصيبتهم، وبرفقته الورش المختصّة، معطيًا الأوامر والتعليمات، مسهلاً انتقال البشر؟ والوزير فنيانوس هو ابن زغرتا ونعرف عنه الشدّة والصّلابة، وهو ليس ببعيد عن أنين الناس وهمومهم ووجعهم، أما كان رونق المشهد، يغّطي على معاناة الناس ويعطي المثل والقدوة. وكم نحن اليوم بحاجة لوزراء ونواب ومسؤولين ينزلون في السرّاء والضرّاء إلى ساحة الوغى، هناك المكان المناسب لتولّي مسؤولياتهم وليس المكاتب والكلام.. الكلام ..الكلام.

ويبشّروننا بأنّ يوم الخميس القادم ستُفتح مزاريب السماء ولا عجب ونحن دخلنا في الكوانين ولكن أين ستكون الطوفة والسيول الجارفة لذاك اليوم؟ ومن هي المنطقة التي لم تُصب بعد؟ ويقولون الشتاء نعمة من السماء أمّا في وطني فأصبح نقمة.