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تعميم لمحافظ البقاع تحسّباً للمنخفض الجوي المُرتَقَب

10
DECEMBER
2019
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أصدر محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده تعميماً حمل الرقم 4/2570 لقيادة منطقة البقاع الاقليمية، في قوى الامن الداخلي، قائمقاميتي البقاع الغربي وراشيا، الصليب الاحمر، اتحادات بلديات وبلديات قضاء زحلة، المصلحة الإقليمية للاشغال العامة في البقاع، المكتب الأقليمي للدفاع المدني في البقاع، ودائرة الشؤون الاجتماعية في البقاع، وذلك "لإتخاذ الإجراءات الاحتياطية والوقائية كافة للحؤول دون حصول أي حادث أو ضرر، نظراً لاحتمال تعرض لبنان لمنخفض جوي، بدءاً من مساء الخميس 12 الحالي، والذي يستمر لغاية يوم الاحد 15 منه، والمترافق مع امطار غزيرة وتساقط للثلوج على المرتفعات الجبلية، وفقاً لمعطيات الارصاد الجوية الخاصة لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية في البقاع، ومصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني".

 

ودعا أبو جودة "إلى البقاء على جهوزية تامة لمواجهة أي مستجد أو طارىء، والتنسيق مع غرفة العمليات في قيادة سرية زحلة الاقليمية، واتخاذ الاجراءات الاحتياطية، والوقائية كافة، وخصوصا في القرى والبلدات المحاذية لمجرى نهر الليطاني، للحؤول دون حصول اي حادث او ضرر".

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