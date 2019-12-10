أبي رميا: " عشنا اسبوعاً من المناورات"

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لفت عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا أنّ لبنان يعيش منذ ٣٠ سنة حالة اهتراء وفساد في الدولة، وهناك تعاطي غير مسؤول مع ابسط حقوق اللبنانيين، قائلاً: "الحكومات المتعاقبة تتحمل بشكل اساسي مسؤولية ما وصلنا اليه اليوم".

ابي رميا وفي حديث الى "NBN"، شدد أنّ "الوضع السياسي والاقتصادي والمعيشي يفرض على الحكومة المستقيلة المباشرة بتصريف الأعمال"، قائلاً: "انما في ظل غياب الحكومة المستقيلة يلعب رئيس الجمهورية هذا الدور وهو يعقد يوميا اجتماعات مكوكية مع الجميع لاجتراح الحلول تنقذ الوضع الدقيق وتخفف من وطأة الازمة".

أما بالنسبة لانجازات الحكومة المستقيلة، يؤكد ابي رميا أن "المناكفات السياسية والمزايدات الشعبوية عرقلت تنفيذ المشاريع وعلى رأسها خطة الكهرباء ولقد قالها الرئيس سعد الحريري وسواه بالفم الملآن".

ومن جهة تشكيل الحكومة، شدد ابي رميا انه" من الواضح ان الرئيس الحريري هو المرشح الوحيد ولا احد غيره لرئاسة الحكومة، وهذا ما بدا جليا بكلام دار الفتوى أمس"، وقال: "عشنا اسبوعا من المناورات المصحوبة بأخبار ملفقة وأفضت إلى عزوف المرشح سمير الخطيب عن تولي رئاسة الحكومة". وعن موقف التيار الوطني الحر، رأى ابي رميا أن "التيار الوطني الحر اكثر الراغبين والمسهلين في الوصول الى حكومة جديدة الى حدّ عدم المشاركة فيها تسهيلا لتأليفها، شرط أن تتسم بالفاعلية والإنتاجية".

وختم ابي رميا حديثه متطرقاً الى مؤتمر المجموعة الدولية في باريس "الذي يهدف الى دعم لبنان من خلال تحديد الأولويات لتحريك الدورة الاقتصادية وضخ السيولة النقدية". وأشار ابي رميا أن "فرنسا أكدت وقوفها الى جانب لبنان بغض النظر عن اسم رئيس الحكومة المكلف، انما مع اهمية التوصل الى حكومة منتجة تحترم معايير النزاهة".