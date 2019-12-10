living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أبي رميا: " عشنا اسبوعاً من المناورات"

10
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لفت عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا أنّ لبنان يعيش منذ ٣٠ سنة حالة اهتراء وفساد في الدولة، وهناك تعاطي غير مسؤول مع ابسط حقوق اللبنانيين، قائلاً: "الحكومات المتعاقبة تتحمل بشكل اساسي مسؤولية ما وصلنا اليه اليوم".
 
ابي رميا وفي حديث الى "NBN"، شدد أنّ "الوضع السياسي والاقتصادي والمعيشي يفرض على الحكومة المستقيلة المباشرة بتصريف الأعمال"، قائلاً: "انما في ظل غياب الحكومة المستقيلة يلعب رئيس الجمهورية هذا الدور وهو يعقد يوميا اجتماعات مكوكية مع الجميع لاجتراح الحلول تنقذ الوضع الدقيق وتخفف من وطأة الازمة".
 
أما بالنسبة لانجازات الحكومة المستقيلة، يؤكد ابي رميا أن "المناكفات السياسية والمزايدات الشعبوية عرقلت تنفيذ المشاريع وعلى رأسها خطة الكهرباء ولقد قالها الرئيس سعد الحريري وسواه بالفم الملآن".
 
ومن جهة تشكيل الحكومة، شدد ابي رميا انه" من الواضح ان الرئيس الحريري هو المرشح الوحيد ولا احد غيره لرئاسة الحكومة، وهذا ما بدا جليا بكلام دار الفتوى أمس"، وقال: "عشنا اسبوعا من المناورات المصحوبة بأخبار ملفقة وأفضت إلى عزوف المرشح سمير الخطيب عن تولي رئاسة الحكومة". وعن موقف التيار الوطني الحر، رأى ابي رميا أن "التيار الوطني الحر اكثر الراغبين والمسهلين في الوصول الى حكومة جديدة الى حدّ عدم المشاركة فيها تسهيلا لتأليفها، شرط أن تتسم بالفاعلية والإنتاجية".
 
وختم ابي رميا حديثه متطرقاً الى مؤتمر المجموعة الدولية في باريس "الذي يهدف الى دعم لبنان من خلال تحديد الأولويات لتحريك الدورة الاقتصادية وضخ السيولة النقدية". وأشار ابي رميا أن "فرنسا أكدت وقوفها الى جانب لبنان بغض النظر عن اسم رئيس الحكومة المكلف، انما مع اهمية التوصل الى حكومة منتجة تحترم معايير النزاهة".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout