يستورد الانترنت بطريقة غير شرعية ويوزعها داخل الأراضي اللبنانية!

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أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، أن "ضمن إطار متابعتها المستمرة لملف الانترنت غير الشرعي لما لهذا الملف من تبعات أمنية وخسائر اقتصادية تلحق بقطاع الاتصالات".

وأضافت، "توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول وجود محطة انترنت غير شرعية في محلة قناة باكيش - المتن، حيث يقوم صاحبها بإستيراد الانترنت بطريقة غير شرعية ويوزعها داخل الأراضي اللبنانية".

وأشارت، الى أن "على إثر ذلك، باشرت الشعبة استقصاءاتها وتحرياتها المكثفة لمعرفة هوية صاحب المحطة، وبنتيجة المتابعة توصلت الى تحديد هويته وهوية المتورطين معه، وهم:أ. م. (مواليد العام ۱۹۸۳، لبناني) صاحب المحطة، ج. س. (مواليد العام ١٩٦٦، لبناني)، م. ا. (مواليد العام ١٩٨٤، لبناني)".



وتابعت، " بتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٩ توجهت قوة من الشعبة المذكورة الى موقع المحطة، فأوقفتهم، وضبطت صحون لاقطة وكابلات وأجهزة تقنية عائدة للمحطة وجرى ضبط جميع الأجهزة، إضافةً إلى ضبط مبلغ مالي يقارب الـ 136 مليون ليرة لبنانية".

ولفتت الى أن "بالتحقيق معهم، اعترف صاحب المحطة أنّه كان يستحصل على المعدّات من شخص من الجنسية القبرصية، وهو من أدخلها له إلى لبنان وكان يزوده بسعة التحميل (Download) مقابل خمسة آلاف دولار شهرياً، وبدوره كان يقوم بتوزيعها عبر شبكة إنترنت محلية خاصة به، كما اعترف الموقوف الثاني بأنّه يقوم بصيانة المحطة، مع علمه بأنّها غير شرعية واعترف الثالث بشراء الانترنت من المحطة المذكورة وتوزيعها لزبائنه عبر شبكته".

وأضافت، "اجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء".