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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 10 كانون الأول 2019

10
DECEMBER
2019
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الأخبار: غزوة الشتاء: الأسوأ لم يأتِ بعد!
الحريري ـ باسيل: من يصمد أكثر؟
اليونيفل تتهرّب من المسؤولية وتتجاهل إحداثيات السفينة المعادية

 

 


البناء: بوتين لتفاهم حول أوكرانيا في باريس… ولافروف في واشنطن… والاجتماع الدولي للبنان غداً فضيحة الأمطار وفيلم الفساد الطويل… والمفاوضات الحكومية لحل عقدة الحريري ـ باسيل حردان يدعو المطران عودة للتراجع… لأن المقاومة ظاهرة نبيلة… والجسد اللبناني منهك

 

 

 

اللواء: «الطبقة المفلسة» تلعب على حافة الإنهيار الكبير!
الإتصالات الرئاسية متوقفة.. وباريس تربط المساهمة بالإنقاذ بحكومة سريعة

 

 

 

النهار: لبنان "الغريق" هل يتلقى انعاشاً عاجلاً؟

 

 

 


نداء الوطن: نبوءة السلطة... "سنجرفكم في لحظة لا تتوقعونها"

 

 

 

الجمهورية: الاستشارات مرهونة بانضاج التفاهمات

 

 


الديار: يا للعار أناس يُريدون لبنان الضعيف وإسرائيل التي كانت تذلنا.. المقاومة هي شرفنا
يهود الداخل يا عارهم من دم المسيح ولا يحق لهم وضع الصليب على صدورهم
لولا المقاومة لما بقيَ مسيحيّون في المنطقة لأنهم وحوش تكفيريين إسلاميين كافرين

 

 


the daily star: As Lebanon floods, officials reject blame

 

 


l'orient le jour: Tollé après le soutien direct apporté par Dar el-Fatwa à la candidature de Hariri

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