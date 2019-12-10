أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 10 كانون الأول 2019

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر مالية أن الحساب الخاص بتسديد موجبات الدولة فارغ ويجري تحويل الأموال له من مصرف لبنان تباعا عند كل استحقاق متفق عليه لأن التدفقات المالية لعائدات الدولة في حال شح بصورة تجعل الواردات المقدرة في الموازنة أرقاما خيالية لن يتحقق نصفها



كواليس

قالت مصادر روسية إعلامية أن زيارة وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلى واشنطن ولقائه بالرئيس دونالد ترامب تتضمن تهميد القمة مقترحة بين الرئيسين الروسي والأميركي إذا تم التوصل لتفاهم حول الأسلحة الإستراتيجية بحيث تكون القمة منفصلة عن اي حدث عالمي يشار كان بحضوره ويلتقيان على هامشه

اللواء: أسرار

همس

تدقق جهات دولية في طبيعة السلطة التي يُمكن أن تتولى الإشراف على أية مساعدات ممكنة للبنان في العام المقبل.



غمز

قوبلت تصريحات وزير سيادي في الخارج بانتقادات حادّة، نظراً لارتباطها برهانات متوقعة..



لغز

يواجه عدد من الوزراء المهددين بالخروج من وزاراتهم ما يشبه «الأزمة النفسية»، الأمر الذي يطرح عدّة أسئلة محرجة إزاء هذه الوضعية؟!

الجمهورية: أسرار

حاجة لمرصد إعلامي وسياسي

عبّرت مجموعة غير سياسية عن الحاجة الى مرصد إعلامي وسياسي لمواجهة الأخبار الكاذبة داعية الى الإستعداد لطرح الموضوع على الحكومة الجديدة.

تكتم على النتائج

حرصت إحدى مؤسسات الدراسات على التكتم على النتائج التي انتهت اليها ندوة متخصصة عقدت في بيروت بانتظار الوقت الملائم للكشف عن نتائجها.

خشية من الكشف عن المخالفات

تخشى شركة كبيرة الكشف عن مخالفات ارتكبت في مؤسستها الخاصة للمقاولات اذا تمّ فتح تحقيق في ما حصل في الأوزاعي.