كرامي: مصلحة وأمن طرابلس واهلها اولوية عندي ومن اجلها تهون كل المصاعب

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غرد النائب فيصل كرامي عبر حسابه على تويتر قائلا : "شكرا معالي الاخ حسن مراد على عاطفتك الصادقة، وكما عهدتني فإن مصلحة وأمن طرابلس واهلها اولوية عندي ومن اجلها تهون كل المصاعب".

يذكر بان وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الاعمال حسن مراد قال في تغريدة عبر "تويتر": "يسعى البعض لتحويل الحراك الشعبي المحق من سلمي الى صدامي عبر مدسوسين، للاصطدام مع اهلهم من أبناء طرابلس، ما ينذر بكارثة قد لا تحمد عقباها، كل التضامن مع الاخ فيصل كرامي الذي ايد مطالب الحراك منذ البداية وطالب باستقالتي، وسويا سنعمل لإجهاض كل محاولات الفتنة".