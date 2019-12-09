كيف علّق الأسد على "الإحتجاجات اللبنانية"؟

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علّق الرئيس السوري بشار الأسد على الإحتجاجات التي يشهدها لبنان مؤخراً، قائلاً إن: "إذا كان ما يحدث عفوياً ويتعلق بالإصلاح والتخلص من النظام السياسي الطائفي، فإنه سيكون جيداً للبنان"، مشيراً إلى أن "ذلك يعتمد على وعي الشعب اللبناني بألا يسمح لأي كان من الخارج أن يحاول استغلال التحرك العفوي أو المظاهرات في لبنان".

وفي الشأن السوري، أكد الأسد خلال مقابلة مع تلفزيون "Rai news 24" الإيطالي جرت في الـ 26 من تشرين الثاني الماضي، أن "سورية ستخرج من الحرب أكثر قوة وأن مستقبلها واعد والوضع الميداني فيها الآن أفضل"، مشيراً إلى "ما حققه الجيش العربي السوري من تقدم كبير في الحرب ضد "الإرهاب"".