السفارة الفرنسية: المجموعة الدولية لدعم لبنان تجتمع في 11 الحالي

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وزعت سفارة فرنسا في لبنان تصريح الناطقة باسم وزارة اوروبا للشؤون الخارجية الفرنسية حول اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان، الذي أعلنت فيه أن "الوزارة تستقبل في 11 الحالي، اجتماع عمل للمجموعة الدولية لدعم لبنان التي ترأسها فرنسا والامم المتحدة".

وأشارت الى أن "هذا الاجتماع سيسمح للمجموعة الدولية بأن تدعو الى الاسراع في تشكيل حكومة فعالة وذات صدقية تأخذ القرارات الضرورية واللازمة من أجل النهوض بالوضع الاقتصادي والاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني. لذلك، يجب تحديد الشروط المطلوبة والاصلاحات التي لا غنى عنها المتوقعة من السلطات اللبنانية، حتى يتمكن المجتمع الدولي من مساعدة لبنان".

ولفتت الى أنه "في ظل الظروف الصعبة التي تجتازها البلاد، فإن فرنسا تقف الى جانب لبنان واللبنانيين لضمان استقرار بلدهم وأمنه، وهذا امر ضروري للمنطقة".