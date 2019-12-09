في بيت شباب اعمال صبيانية تمنع التلاميذ من استئناف دراستهم

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عند الخامسة والنصف فجر الاثنين استيقظ حارس مدرسة بيت شباب الرسمية لفتح ابوابها ريثما تحين ساعة التدريس. فما كان به الا ان تفاجأ بأن الباب الجرار المخصص للباصات وباب المشاة والمداخل الثلاثة الرئيسية موصدة اما السبب فهو قيام احدهم افراغ الالتيكو في الاقفال ما سد كل المنافذ الى الصفوف



ادارة المدرسة وفور تبلغها اعلمت الاهالي برسائل نصية بأنه و بسبب أعمال تخريبية لا أخلاقية تقفل اليوم الاثنين، ريثما يتم إصلاح الاعطال، علما ان حادثة مماثلة سبق وحصلت يوم الجمعة حيث اقتصرت الاضرار على بابين. الا ان تلامذة المدرسة والقيمين عليها كانوا جاهزين صباحا لاصلاح ما خربته الايادي الخفية ليلا



لان في حال تكررت هذه الحادثة، فمصير 450 طالبا تقريبا سيبقى معلقا بمزاج اشخاص يقصدون الاذية او اقله التسلية على حساب غيرهم



وفيما تعجز المدرسة التي بنيت بتبرعات اهالي البلدة، عن تركيب كاميرات خارجية، الم يكن اجدى بوزارة التربية تأمين هذه الحاجات قبل تركيب كاميرات مراقبة للامتحانات؟