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جونسون يجد صعوبة في الوفاء بـ"وعد قديم"

9
DECEMBER
2019
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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الاثنين، إنه سيحاول إيجاد سبيل للوفاء بوعده بمعارضة توسعة مطار هيثرو عن طريق التمدد على الأرض أمام الجرافات، لكنه أقر بأن الأمر قد يكون صعبا.

وأقر البرلمان البريطاني خطة توسعة مطار هيثرو التي تشمل بناء أول مدرج طائرات جديد بطول كامل في منطقة لندن منذ 70 عاما، لكن خطط التوسعة تواجه دعاوى قضائية لوقفها.

وكان جونسون، قبل أن يصبح رئيسا للوزراء، يعارض توسعة المطار ووعد بالتمدد على الأرض أمام الجرافات لمنع ذلك.

وقال جونسون لإذاعة إل.بي.سي "فيما يتعلق بهيثرو فهو مشروع خاص لكن ما زال يتعين عليه الوفاء بالتزاماته القانونية الصارمة المتعلقة بجودة الهواء والتلوث السمعي".

وأضاف جونسون "لا أرى بوادر على قرب ظهور الجرافات... يتعين علي أن أجد سبيلا للوفاء بوعدي. قد يكون من الصعب من الناحية الفنية تحقيق ذلك... فلننتظر ونرى متى تصل الجرافات".

ورد جونسون على سؤال عن مشروع قطارات سريعة لتحسين المواصلات بين لندن ووسط وشمال إنجلترا قائلا إن تكلفته تزيد على مئة مليار جنيه إسترليني (128 مليار دولار).

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