٤ جلسات للجنة المال والموازنة هذا الاسبوع الثلاثاء والخميس

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تعقد لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ٤ جلسات هذا الاسبوع.

فغدا الثلاثاء، تعقد اللجنة جلستين، الاولى العاشرة والنصف قبل ظهر غد الثلاثاء لدرس واقرار اعتمادات وزارات التربية والتعليم العالي والاقتصاد والتجارة والزراعة. اما الجلسة الثانية فتعقد عند الخامسة عصرا وتخصص لاعتمادات وزارات الصناعة والسياحة والمهجرين والعمل والشؤون الاجتماعية.

اما بعد غد الخميس، فتعقد اللجنة جلستين، الاولى العاشرة والنصف قبل الظهر والثانية الخامسة عصرا، وذلك لاعتمادات وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ومواد الموازنة المعلقة (والبت بالاقتراحات المقدمة).