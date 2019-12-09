إليكم عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة

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أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال أكرم شهيب مذكرة حدد فيها عطلة الاعياد، وجاء فيها:

"استناداً إلى المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 ولا سيما المادة الرابعة منه (تحديد العطل المدرسية)، وبناء على أحكام القرار رقم 1460/م/2010 تاريخ 7/10/2010 (تحديد العطل المدرسية في المدارس الرسمية).

ولمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، تعطل الثانويات والمدارس الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية ابتداء من مساء يوم الثلثاء الواقع فيه 24/12/2019 وحتى صباح يوم الخميس الواقع فيه 2/1/2020.

وفي هذه المناسبات المجيدة يتقدم وزير التربية والتعليم العالي من الأسرة التربوية والتعليمية في القطاعين الرسمي والخاص بخالص التهاني، متمنياً لجميع اللبنانيين الصحة والعطاء وللوطن الاستقرار والازدهار".

وفي شأن متصل، أعلن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب تعطيل الدروس والأعمال الإدارية في كافة الوحدات والفروع والمراكز الجامعية والإدارة المركزية اعتباراً من صباح الأربعاء في 25 /12/2019 ولغاية مساء الأربعاء في 1/1/2020.

كما تعطل الدروس والأعمال الإدارية نهار الإثنين في 6/1/2020، على أن يسمح لأفراد الهيئة التعليمية والعاملين في الجامعة بالسفر خلال هذه العطلة.