living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إليكم عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة

9
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال أكرم شهيب مذكرة حدد فيها عطلة الاعياد، وجاء فيها:

 

"استناداً إلى المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 ولا سيما المادة الرابعة منه (تحديد العطل المدرسية)، وبناء على أحكام القرار رقم 1460/م/2010 تاريخ 7/10/2010 (تحديد العطل المدرسية في المدارس الرسمية).

 

ولمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، تعطل الثانويات والمدارس الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية ابتداء من مساء يوم الثلثاء الواقع فيه 24/12/2019 وحتى صباح يوم الخميس الواقع فيه 2/1/2020.

 

وفي هذه المناسبات المجيدة يتقدم وزير التربية والتعليم العالي من الأسرة التربوية والتعليمية في القطاعين الرسمي والخاص بخالص التهاني، متمنياً لجميع اللبنانيين الصحة والعطاء وللوطن الاستقرار والازدهار".

 

وفي شأن متصل، أعلن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب تعطيل الدروس والأعمال الإدارية في كافة الوحدات والفروع والمراكز الجامعية والإدارة المركزية اعتباراً من صباح الأربعاء في 25 /12/2019 ولغاية مساء الأربعاء في 1/1/2020.

 

كما تعطل الدروس والأعمال الإدارية نهار الإثنين في 6/1/2020، على أن يسمح لأفراد الهيئة التعليمية والعاملين في الجامعة بالسفر خلال هذه العطلة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout