وهاب: لا نعرف معالي الوزير لماذا لا تستطيعون صرف الأموال ؟

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غرد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر حسابه على تويتر :" الإستقالة لا تعني أن الحجة موجودة لعدم تصريف الأعمال نناشد فخامة الرئيس ورئيس الحكومة الإيعاز للأشغال أو الإغاثة لمعالجة وضع الطرق والإنهيارات بالسرعة القصوى وإلا فالمسؤولية عليكم إذا وقعت أضرار أو ضحايا".





وأضاف:" ليست الأوزاعي وحدها معالي الوزير فنيانوس الغارقة وانت تعرف بأن الأشغال لم تصلح أضرار السنة الماضية أخبرونا من نناشد في القرى والطرقات كوارث حقيقية أنناشد رئيس الحكومة أم وزير المال أم وزارتكم؟".





وتابع:" لا نعرف معالي الوزير لماذا لا تستطيعون صرف الأموال ؟ هل تنتظرون حصول إنهيارات وضحايا ؟ هل سياسة الدولة الإستخفاف بحياة الناس ومصالحهم هل مسموح صرف الأموال في الأماكن غير الضرورية وغير مسموح عند الضرورة؟ أفيدونا أفادكم الله".