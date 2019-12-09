بانو تقدّم بإخبار ضد اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت

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تقدّم عضو تكتل لبنان القوي النائب العميد أنطوان بانو والإعلامي في محطة mtv رياض طوق بإخبار مشترك لدى النائب العام المالي في لبنان القاضي علي ابراهيم ضد اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت بتهمة استغلال النفوذ وهدر المال العام في مرفأ بيروت، مقدماً مستندات تثبت وجود هدر وفساد وتلزيمات كانت تجري بالتراضي من دون العودة إلى إدارة المناقصات.

وفي حديث إلى الصحافيين عقب مغادرته مكتب المدعي العام المالي، كشف النائب بانو أنه خلال السنوات العشر الماضية، دخل إلى خزينة الدولة 690 مليون دولار من مرفأ بيروت في حين أنّ ملياراً و796 مليون دولار أخذتها اللجنة الموقتة لإدارة المرفأ وقيل إنها استخدمت للصيانة في حين أنّ البنية التحتية بقيت مهترئة.

وأكد بانو أنّ مبادرته اليوم نابعة من إيمانه بضرورة شرعنة هذا المرفق العام الحيوي المتفلّت وإعادته إلى كنف الدولة بعدما كان طيلة سنوات طويلة جزيرة مستقلة عن الدولة اللبنانية.

وإذ نوّه النائب بانو باستقلالية القضاء ونزاهته، أعرب عن قناعته بأنّ القضاء هو سيف الحقّ بين العدل والظلم.