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في اليوم الدولي لمكافحة الفساد - الرئيس عون: نريد للنزاهة أن تصبح نهجاً وثقافة للصغار والكبار وطريقة حياة وسنظل نعمل للقضاء على جرثومة الفساد الخبيثة التي نخرت عافية الوطن

9
DECEMBER
2019
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رئيس الجمهورية  اطلع من كوبيتش على ترتيبات اجتماع مجموعة الدعم في باريس: مرتاحون لانعقاد الاجتماع ولبنان سيحضر بوفد رسمي  
 
كوبيتش: الاجتماع سيكون اشارة قوية لالتزام دول المجموعة العمل مع لبنان
 
ابدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ارتياحه لانعقاد اجتماع مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان بعد غد في باريس، شاكرًا الاهتمام الذي ابدته فرنسا في المبادرة الى الدعوة بالتنسيق مع الامم المتحدة. وابلغ الرئيس عون، المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيتش الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان لبنان سيحضر الاجتماع بوفد رسمي متمنيًا ان تسفر عنه نتائج تُترجم عمليا الدعم الذي تظهره الدول الاعضاء في المجموعة حيال لبنان، خصوصا في الظروف الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد.
 
وكان السيد كوبيتش عرض على الرئيس عون الترتيبات المتخذة لانعقاد اجتماع مجموعة الدعم برئاسة مشتركة فرنسية واممية، والذي ستتخلله جلسات عدة لعرض الوضع في لبنان وسبل دعمه، معتبرا ان الاجتماع سيكون بمثابة اشارة قوية لالتزام دول المجموعة العمل مع لبنان.
 
اليوم الدولي لمكافحة الفساد
 
على صعيد آخر وفي اليوم الدولي لمكافحة الفساد، غرد رئيس الجمهورية على حسابه الخاص على تويتر فقال:" سنظل نعمل بكل ما اوتينا من جهد وطاقة، للقضاء على  جرثومة الفساد الخبيثة التي نخرت عافية الوطن، ومؤسساته، وذهنيات الكثيرين وممارساتهم في مختلف الشرائح والمواقع والطبقات. نريد للنزاهة أن تصبح نهجاً وثقافة للصغار والكبار، وطريقة حياة". 
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