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جنبلاط يعيّن الريس مستشاراً له وحديفة مفوضاً للإعلام

9
DECEMBER
2019
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صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي:


"عين رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط رامي الريس مستشاراً له، كما عين صالح حديفة مفوضاً للشؤون الإعلامية.


*السيرة الذاتية لحديفة
-حائز على إجازة في العلوم السياسية والإدارية من الجامعة اللبنانية.
-حائز على دبلوم دار المعلمين.
-خريج المعهد الوطني للإدارة- اختصاص إدارة عامة وقانون.
-عمل محرراً ثم صحافيًا في مواقع إلكترونية وصحف لبنانية. كما عمل لفترة قصيرة مراسلاً من بيروت لصحيفة "المصري اليوم" في القاهرة.
-عمل مستشاراً إعلامياً لوزير الشؤون الاجتماعية من العام 2012 حتى عام 2014.
-عمل مستشاراً إعلامياً لوزير الصحة العامة عامي 2014 و 2015.
-شغل موقع مسؤول الإعلام في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز.
-انتسب إلى جمعية الكشاف التقدمي، وتدرّج فيها حتى تعيينه أميناً للإعلام.
-انتسب إلى منظمة الشباب التقدمي عام 1998 في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية، ثم في كلية الحقوق والعلوم السياسية. وكتب في "أنباء الشباب" التي كانت تصدرها المنظمة.
-انتسب إلى الحزب التقدمي الاشتراكي عام 2004 وتدرّج من عضو منتسب إلى عضو عامل، ورُقّي إلى عضو مرشد.
-عُين مسؤولًا للثقافة في وكالة داخلية حاصبيا ومرجعيون في العام 2006، ثم عضواً في الجهاز المركزي لمفوضية الداخلية، ثم عضوًا في مفوضية الإعلام. وكتب في الموقع الإلكتروني للحزب؛ وفي جريدة "الأنباء".
-في عام 2013 عُيّن مفوضاً للطلبة والشباب والرياضة حتى عام 2018".

 

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