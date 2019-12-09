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هذه الشركة فازت بمناقصة استيراد البنزين.. والبستاني: مبروك للبنانيين ولا أزمة بنزين بعد اليوم

9
DECEMBER
2019
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فازت شركة ZR ENERGY بمناقصة استيراد 150 الف طن بنزين في مديرية منشآت النفط بسعر 39.70$.

 

وتقدّمت الى المناقصة التي جرت في حضور وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ندى بستاني، 3 شركات: ZR ENERGY ،Oman TRADING international و LEBNEFT fzc.

 

وقالت بستاني "مبروك للبنانيين لأن الدولة دخلت الى سوق البنزين والاهم انه لن نتحدث بعد اليوم بأزمة بنزين، وهذه الخطوة لتأكيد توافر البنزين في السوق والاستيراد سيتم بالليرة اللبنانية والمفروض خلال 15 يوماً ان تتوفر اول باخرة في لبنان والدولة اللبنانية لديها 10% بالسوق المحلي".

 

واشارت الى "ان السوق دائماً مفتوحة وما حصل اليوم هو ان الدولة دخلت الى سوق البنزين"، وكشفت "ان الاربعاء ستتم مناقصة للمازوت ونتمنى من الشركات ان تتقدّم بعروضها".

 

واكدت بستاني "اننا سنُجري إتصالات مع مصرف لبنان لحثّه على الرجوع عن قراره بخصوص الـ 15% من القيمة بالدولار مما قد يساعد على تخفيض سعر البنزين".

 

من جهته، اوضح مدير المنشآت سركيس حليس لـ"ال.بي.سي" "انه لم يتم حل المشكلة مع مصرف لبنان بتأمين 15% من النقود بالدولار و85% بالليرة اللبنانية ونأمل حصول المزيد من الإتصالات للوصل الى حل".

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