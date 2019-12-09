منخفض جوي جديد بانتظار لبنان.. وأرقام قياسية ستسجل بالهطولات!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان المنخفض الايسلاندي بسط خطوط ضغطه المتدنية على القارة الاوروبية، منذ ايام قليلة، فوجدت المنخفضات الأطلسية سبيلاً نحو قيم الضغط المنخفض وسلكت طريقها من المحيط الأطلسي نحو وسط اوروبا فجنوبها، فالبحر المتوسط حيث تغذّت من الرطوبة وشكلت اول منخفض جوّي ضرب لبنان وفلسطين وساحل سوريا وشمال الاردن وتساقطت الثلوج على 2000 متر ولامست فجر الاثنين 1800، وستنحسر الأمطار ظهر الثلاثاء، فيدخل لبنان والجوار في استراحة المقاتل، لمدة 24 ساعة تقريباً، في وقتٍ سيعزز المنخفض الايسلاندي نقطته بين بريطانيا والمانيا بقوة ضغط منخفض ينهار الى 968hpa فيشق طريقاً للسحب الأطلسية نحو جنوب ايطاليا وشمال ليبيا واليونان وشمال مصر، فتتكدس وتشكل عواصف من الدرجة العالية فوق اليونان والبحر المتوسط، تنحرف تدريجيا نحو لبنان وفلسطين والاردن وسوريا، وقد تهدد هذه البلدان بأرقام قياسية في الهطولات مشكلة حالة مطرية طوفانية مصحوبة بعواصف رعدية وصواعق وتساقط غزير للثلوج ما فوق 1700 متر.



اذا، يتعملق المنخفض الايسلاندي فوق شمال اوروبا، في الوقت الحالي، وسيستمر خلال الاسبوع المقبل، باسطاً نفوذه على القارة الاوروبية، ومعززًا قواه يوم الخميس بضغط قياسي يصل الى 968hpa، فينحرف نحو وسط القارة، الأمر الذي سيملأ البحر المتوسط (شرقاً) بالخيرات يدعمه التيار النفاث Jet Stream الذي سيغذي السحب الركامية بالرطوبة العالية.



المنخفض الايسلاندي مصدر الخيرات يملكُ حالياً على المنطقة في حين يغيب دور المرتفع السيبيري (الذي يغطي الهند الصينية) ودور المرتفع الشبه مداري، بسبب تمدد خطوط ضغط منخفض البحر الأحمر المنخفضة نحو مصر وشمال شبه الجزيرة العربية، ما يشير الى غياب الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية المعاكسة للأمطار.



طقس يوم الاثنين ممطر بشكل محلي، تتحول الهطولات الى غزيرة احياناً مع عواصف رعدية، وتتساقط الثلوج مساء الاثنين ما فوق 1700/1800 متر، يستمر تساقط الامطار يوم الثلاثاء بشكل متفرّق وعشوائيوتتراجع خلال فترة بعد الظهر، ليستقر الطقس يوم الاربعاء (هدوء قبل الثورة الايسلاندية).







الحرارة على الساحل: 17 نهاراً و 13 ليلا



على الجبال 1200 متر: 9 نهاراً و 4 ليلاً



في البقاع: 11 نهاراً و 4 ليلاً



على الجبال 2000 متر: 2 نهاراً و -5 ليلاً.



الرياح: جنوبية غربية باردة سرعتها 10 كلم في الساعة تشتد لتصل الى 40 كم في الساعة



الرطوبة: 60% الى 80%



الضغط الجوّي: 1014hp