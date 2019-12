عناوين الصحف ليوم الأثنين 9 كانون الأول 2019

A + A -

الأخبار: الحريري من التعطيل إلى الابتزاز: أنا أو لا أحد... وبشروطي!

العدو «يستكشف» النفط في لبنان!



البناء: المطران عطالله من القدس للمطران عودة: نرفض التطاول على السيد نصرالله… وكلامك لا يمثّلنا الحريري مرشّح وحيد بعد انسحاب الخطيب وبيان الفتوى… والاستشارات الإثنين المقبل صيغة الخطيب ـ إبراهيم صالحة لحكومة تكنوسياسية… والتفاوض لترسيم التفاصيل

اللواء: أسبوع التأجيل: فسحة للتفاهم أو توسيع التفاقم؟!

الخطيب ينسحب من البازار .. وعودة يتّهم نصرالله بالتفرّد في البلد وقبلان ورعد يردّان

الجمهورية: الحريري مرشح وحيد لرئاسة الحكومة





نداء الوطن: دار الفتوى تنتفض للطائف والطائفة... "الحريري أو لا أحد"

السلطة محاصرة... مراوحة أو مواجهة؟



الديار: طارت الإستشارات وطار معها تأليف الحكومة والحريري خائف من انفجار الوضع الإقتصادي ويعتذر

قمّة باريس برئاسة ماكرون إمّا أن تكون مُفتاح الحلّ أو تنفجر الأزمة

زيارة شبه الرئيس المكلّف 3 مرات لباسيل في مكتبه فجّرت الأوضاع سنياً واعتبروها إهانة للطائفة



the daily star: Back to square one as PM talks delayed

l'orient le jour: Le retrait de Khatib propulse à nouveau Hariri sur le devant de la scène