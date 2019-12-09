أسرار الصحف ليوم الأثنين 9 كانون الأول 2019

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البناء: خفايا وكواليس

شبهت مصادر دبلوماسية تبادل المعتقلين بين واشنطن وطهران بالإثبات المتبادل الذي قدمها لإفراج عن الرهائن الغربيين في نهاية الثمانينات على أن المرشد في إيران وقيادة الحرس الثوري في صورة المفاوضات التي تجري مع الدبلوماسية الإيرانية وتوافق على نتائجها منجهة وعلى صدقية الوسيط الذي يدير المفاوضات والجهة الأميركية المفاوضة.

اللواء: أسرار

همس

فوجئت أطراف لبنانية بازدواجية الموقف الدولي، كما ورد على لسان الموفدين إلى بيروت ..



غمز

استبعد مصدر لبناني أن يتمكن منتدى باريس من وضع خارطة طريق لمساعدة لبنان مالياً ..



لغز

أتت خطوة مرشّح بمثابة فرصة لفريق داعم.. متنفس الصعداء، قبل إعلان الإعتذار!

الجمهورية: أسرار

وزير سابق عرض مخاطر تفاقم الأزمة...

إلتقى خبير مصرفي وهو وزير سابق وقريب من مرجع كبير مسؤولين في حزب بارز وعرض لهم المخاطر من تفاقم الأزمة الإقتصادية.

عملية دقيقة "طي الكتمان"!

نفّذ أحد الأجهزة الأمنية عملية دقيقة في الأيام الماضية وحرص على إبقائها طي الكتمان الى أن تنتهي فصولها.

بعيداً من الإعلام.."زيارة" في مقر رسمي!

زار رجل أعمال كبير مرجعاً رسمياً في مقرّه الرسمي في حضور مرجع بارز بعيداً من الإعلام.