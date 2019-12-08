أبي نصر يحذر من عودة حروب الأخوة ويدعو الى حكومة نزيهة

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دعا رئيس الرابطة المارونية المحامي نعمة الله أبي نصر، الى "صوغ رؤية جديدة للبنان". وقال: "الموارنة بقيادتهم الكنسية والسياسية مدعوون الى الاسهام، لا بل إلى أخذ المبادرة في هذا العمل، من أجل توحيد الموقف انطلاقا من الثوابت الوطنية، وتحديد نظرتنا الى لبنان ونظامه السياسي بشكل واضح، وهذا لا يتم إلا بالحوار والنقاش البناء، بالاستناد الى الاعتراف بالحق في الاختلاف بالرأي السياسي، واحترام هذا الحق ونبذ العنف والأحقاد ووقف حملات التشهير والاستفزاز بين كل الأحزاب".

كلام أبي نصر جاء خلال الجمعية العمومية العادية للرابطة، التي التأمت برئاسته في مقر الرابطة - قاعة ريمون روفايل، في حضور عدد كبير من أعضائها، تقدمهم المطران بولس مطر والرئيس السابق للرابطة جوزيف طربيه.

بعد النشيد الوطني ونشيد الرابطة، وقف الحاضرون دقيقة صمت وفاء لأرواح الراحلين من ألاعضاء. ثم عرض أبي نصر الوضع الماروني منذ الاستقلال حتى الطائف، ومن الطائف حتى اليوم، وعدد المحطات المفصلية التي مرت فيها والواقع المسيحي المأزوم وخصوصا في المرحلة الراهنة.

وتوجه إلى المشاركين: "الرابطة تعاهدكم العمل على وضع رؤية مسيحية - مارونية مشتركة، ذات بعد وطني بين مختلف القيادات برعاية بكركي وتوجيهاتها، بالتنسيق مع سائر المرجعيات الروحية والسياسية لتحقيق هذه الغاية".

واعتبر أن "للحراك الثوري تأثيرا مباشرا في إيقاظ المسؤولين". ودعا الى "إصلاحات جذرية تساعد المواطنين في استعادة الثقة بدولتهم، وإلى تشكيل حكومة جديدة نزيهة تلبي المطالب المحقة للثورة".

ورأى أن "الواقع لا يوحي بالطمأنينة". وقال: "ترتسم في مخيلتي صورة حروب الأخوة، التي أضعفت موقع المسيحيين في الدولة، وأدت بهم الى الطائف، وإذا لم تتوقف اللعبة فورا ويعود الجميع الى رشدهم، ربما تذهب الأمور الى ما هو أخطر من الطائف وأكثر".

الحاج

وعرض الأمين العام للرابطة جورج الحاج التقرير الإداري الذي تضمن جردة شاملة لكل ما قام به المجلس التنفيذي الحالي في السنة الأولى من ولايته، وأضاء على محور التحركات التي تركز عليها نشاط الرابطة "وهي التصدي لسياسة التغيير الديموغرافي ونتائجها السلبية على الكيان اللبناني عن طريق التجنيس والتوطين والتهجير وعدم معالجة أسباب الهجرة ومعضلة النزوح السوري وهي مسألة وجودية بامتياز بالنسبة للبنان، تعديل قانون تملك الأجانب لجهة تنفيذ المادة 11 التي تلزم الشاري الأجنبي للأرض أن ينفذ الغاية من شرائه لها ضمن خمس سنوات، إحياء ذكرى مآسي وويلات الحرب الكونية الأولى على لبنان، تحقيق التوازن والشراكة العادلة والمشروعة في مؤسسات الدولة بين مختلف الطوائف والمساهمة في حل معضلة النزوح، حق المتحدرين من أصل لبناني في الحصول على جنسية الوطن الأم وإمكان درس ملحق للتجنيس بغرض تأمين التوازن في منح الجنسية".

وأشار في تقريره الى "الاتصالات مع المجلس التنفيذي لمتابعة ملفات وطنية حيوية عن إبطال الجنسية لغير مستحقيها، والتصدي لموضوع منح المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي لأولادها، نظرا إلى ما يطرحه الموضوع من إشكالية تتصل بالديموغرافيا والتوازن الوطني والإنماء المتوازن بين المناطق".

وبعدما عدد الإنجازات والنشاطات، تمنى أن "تنزاح الغيوم الكثيفة عن سماء لبنان، ونكون مطلع العام الجديد، على مطل فجر واعد يمحو كل ما عانيناه خلال الأشهر المنصرمة من قلق على المصير".

التقرير المالي

وتلا أمين الصندوق عبده جرجس التقرير المالي، مبينا مداخيل الرابطة القائمة على اشتراكات أعضائها وتبرعاتهم ومصروفاتها، وصادق على التقرير بالإجماع.

بعد ذلك، أعطي الكلام للأعضاء الحاضرين الذين قدموا مداخلات عن المواضيع المطروحة.