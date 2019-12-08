توقيف مروج مخدرات في سد البوشرية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "ضمن إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في مجال مكافحة عمليات ترويج المخدرات في المناطق اللبنانية كافة. نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت قطعات هذه الشعبة الى تحديد هوية مروج ينشط في قضاء المتن، ويدعى:

- و. ط. (مواليد العام 1985، سوري)، بتاريخ 3/12/2019، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت قوة من شعبة المعلومات من توقيفه في محلة سد البوشرية في أثناء ترويجه المخدرات في المحلة المذكورة على متن سيارته نوع "شانغان"، بتفتيشه عثر في حوزته على مظروفين في داخلهما مادة الكوكايين زنة الظرف الواحد حوالي /1,4/غ قائم، هاتف خلوي ومبلغ مالي. وبتفتيش منزله في المحلة نفسها تم ضبط:

- 53 مظروفا في داخلها مادتا باز كوكايين وكوكايين زنة الظرف الواحد نحو /1/ غ قائم.

- قطعة عدد /2/ من مادة حشيشة الكيف زنتهما نحو/85/غ. بالتحقيق معه، اعترف بترويجه المخدرات في المناطق الاتية: الجديدة، سد البوشرية، الفنار، الدورة والدكوانة.

أجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء".