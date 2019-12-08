عناوين الصحف ليوم الأحد 8 كانون الأول 2019

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الديار: ماكرون يدعو لاجتماع طارئ بشأن لبنان بعد تقارير عن خطر الإنهيار الإقتصادي اللبناني

القوات تعلن أنها ستغلق المناطق المسيحيّة والعصيان والأضراب عند بدء الإستشارات والكتائب قد تؤيّد

الـــدعوة لأمــنـــاء الخارجيّة وتشمل الدول الكبرى و43 دولــة والسعوديّة والإمارات

النهار: الاستشارات غداً وترشيح الخطيب لا يتبنّاه أحد

الأنباء: أكدوا على الاتجاه إلى الإضراب العام وإقفال الطرقات غداً.. وبري يسمي الرئيس الجديد إذا سماه الحريري

«مسامير» الحراك تتوعد الخطيب.. والحريري ينشد المساعدة الدولية

الشرق الأوسط: محاولات سحب «الغطاء السني» عن الخطيب تفتح الباب على مفاجآت

النائب ماريو عون: هناك مرشّح معلن وآخر مخفي هو الحريري

الوطن السورية: سوريون يردون على «أردوغان» ويجددون مواقفهم الرافضة لاحتلال أراضيهم … بكر: التحرير قادم.. الشواخ: سيخرج بالمقاومة.. مصطو: عدو تاريخي