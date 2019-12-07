للمرة الاولى منذ الطائف لا يكون هناك اسم مرشح موفور الاصوات لرئاسة الحكومة

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مقدمة أخبار ال OTV



الاثنين استشارات نيابية يكاد مجرد اجرائها يطغى على من سيكون رئيسا مكلفا . للمرة الاولى منذ الطائف لا يكون هناك اسم مرشح موفور الاصوات وافر الحظوظ . كانت الاستشارات في السابق اشبه بطقوس سطحية ومراسم شكلية . كانت المعركة تدور في السابق حول عدد الاصوات التي سينالها الرئيس المكلف بعد انتخاب رئيس الجمهورية وبعد الانتخابات النيابية لغايات سياسية ولاهداف شعبية وحسابات داخلية وحتى خارجية .في السابق كان الاسم مألوفا والخيار معروفا . هذه المرة الامر مختلف : هناك اسم معلن ويمكن ان يكون هناك اسم مضمر . كان الامر في السابق عبارة عن اعلان النتيجة قبل انتهاء السباق . هذه المرة السباق على المنخار بين خيّال وخيال . يمكن للخيّال ان يتقهقر ويمكن ايضا للخيال ان يتصدّر والعكس صحيح . الاثنين ايضا ستبدأ الاستشارات بجو معين يمكن ان يبنى عليها لتنتهي بتوجه معين , ويمكن ايضا ان يحصل العكس . الاثنين ستكون الطريق الى بعبدا سالكة ومؤمنة وامنة كما دائما , الاجتماع الامني العسكري الذي حصل في اليرزة منذ فترة اكد وشدد على عدم اغلاق الطرقات والحدث المنتظر الاثنين لا يحتمل اي تأجيل او تعديل او فرض اجندات من خارج الرزنامة الملحة التي تفرضها الازمة المالية الاقتصادية المعيشية السياسية الملحة . الاثنين استشارات غير معروفة النتائج وغير مضمونة اي مرشح سيكون لكن الاكيد ان ختام هذا النهار قد يؤشر لبداية جديدة او ازمة مديدة ...