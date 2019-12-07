اللواء السيد: كلبتي ما معها شهادات بس..!

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اعاد النائب جميل السيد نشر تغريدة كان قد نشرها مسبقاً اء فيها: "تلزيمات وديون بالمليارات ويتفاجأون كل يوم بأزمات بالمطار والنفايات والكهرباء، وغداً سيتفاجأون بالشتاء! عندي كلبة بالبقاع، قبل ما تولّد بشهر بتحفر جورة بالأرض وبترتّبها لتولّد فيها! كيف؟وما معها شهادة وأختصاص ولا مصاري! لأنها بتفكّر بأولادها قبل بوقت وقبل ما يخلقوا، أشرف من دولتنا".



وعلّق السيد عليها بالقول: "شتوية وفيضانات، قلناها السنة الماضية في ٨ أيلول، ربما ينفع التذكير بها أدناه، كلبتي ما معها شهادات ولا منصب رسمي ولا بتقبض معاش من الدولة، بس بتفكّر بولادها حتى قبل ما تخلّفهن..."