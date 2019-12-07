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الشيخ قاسم: فلتكفَّ أميركا تدخلاتها!

7
DECEMBER
2019
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شدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أنه “لا يمكن أن نقبل أن تستمر الأمور هكذا، لذا قلنا بكلِّ وضوح يجب أن تتشكل الحكومة من أجل وقف هذا الإنهيار والإنحدار، وهناك من يعمل على أن يضر بلبنان وخاصة الولايات المتحدة الأميركية، وكل يومين أو ثلاثة أيام وزير الخارجية بومبيو يصرِّح أنه لا يريد أن يرى حزب الله في الحكومة ولا يريد أن يرى حزب الله في الحياة السياسية اللبنانية، وحزب الله هو جزء من هذا الشَّعب، فلتكفَّ أميركا تدخلاتها”.


وقال في حديث لـ”BBC”: “نحن بالنسبة إلى شعبنا كحزب الله مقاومة حرّرت أرض، تمثّل الناس بشكل صحيح وتعمل من أجل خدمات الناس ومصالح الناس ومستقبل الناس، ولأن أميركا وبريطانيا هم مع إسرائيل المحتلة المعتدية المجرمة، هم يتخذون موقفاً سياسياً يعارض حزب الله، وأن يصنفونا إرهاب لا يعني أنهم محقّون، نحن نعتبر أن أميركا هي رأس الإرهاب في العالملأنها لا تنظر إلى مصالح الشعوب كذلك بريطانيا”.
واضاف: “ان الحرب مع إسرائيل مستبعدة في هذه المرحلة ليس لأنه يوجد مشاكل سياسية في إسرائيل وإن كانت مؤثرة، لكن لأنه يوجد توازن ردع حقيقي بين إسرائيل وحزب الله وحماس والجهاد في فلسطين، وتوازن الردع هو الذي يؤثر في عدم وجود الحرب لأنها غير مضمونة بنتائجها كما يتوقعون”.

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