"الموضوع يطال 5 أطفال قاصرين منهم 2 رضّع"... راهبة من جماعة رسالة حياة: نتعرض لهذه الحملة بسبب صدقنا وشفافيتنا

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أكدت راهبة من جماعة رسالة حياة أنه "سيكون هناك موقف كنسي رسمي وبالأمس دخلوا الى الدير بفقرة حكمية من ملف كبير جداً وطلبنا الحصول على التفاصيل الا أنهم رفضوا اعطاءنا اياها".

وأوضحت الراهبة، في حديث للـLBCI، أن "الموضوع يطال 5 أطفال قاصرين منهم 2 رضّع وسنترك الأهل والناس والأحباء يتكلمون عنا كيف نخدم وسلمنا الـ 3 أطفال وبقي الرضّع وهناك قرار قضائي كنسي ووصاية كنسية تفرض علينا عدم تسليمهما وطلبنا أن نذهب ونفاوض بالموضوع".

ولفتت الى أنه "تم توقيف رئيسة الدير بطريقة غير مقبولة ولم يكن من الأفضل تسليم الأطفال علماً أننا كنا منفتحون على هذا الموضوع ونستنكر بشدة كل الأخبار التي انتشرت وسنتحدث عن كل الأمور في مؤتمر صحفي".

واعتبرت الراهبة أن "نحن اليوم نتعرض لهذه الحملة بسبب صدقنا وشفافيتنا ونحن نعمل بمجانية ونضالنا حماية المتروكين ونترك للناس الذين يعلمون جمعيتنا الحكم على الاشاعات".

وشددت الراهبة على أن "القاضية غادة عون أغلقت الملف في السابق لأنه ملف فارغ والرضيعان موجودان في المركز ويمكن أن يشاهدوا الأطفال لكننا لن نسلمهما".