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أبي رميا للـLBCI: تكتل لبنان القوي لم يسمِ الخطيب حتى هذه اللحظة

7
DECEMBER
2019
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أعلن عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون أبي رميا أنّ التكتل لم يسمِ حتى هذه اللحظة سمير الخطيب لرئاسة الحكومة، مشيرًا إلى أنّ لا يزال هناك ضبابية في الغطاء السني السياسي للخطيب.

وأكّد أنّ موقف التكتل من تسمية رئيس الحكومة مفتوح على كل الخيارات، كما أنّ "لبنان القوي" سيُحدد موقفه تماهيًا مع قناعاته وبما تقتضيه المصلحة الوطنية.

وقال للـLBCI إنّنا نعيش في كارثة وما زلنا نتكلم بالمقاربة التقليدية لتأليف الحكومات والمحاصصة، داعيًا إلى وقف التعاطي غير المسؤول في إدارة شؤون البلد لأنّ الانقاذ لا يحصل إلا من خلال تشكيل حكومة.

وشدّد أبي رميا على أنّ الحكومة المقبلة ستواجه أخطر المراحل في حياتنا السياسية والاقتصادية، وعليها أن تتمتع بثقة شعبية وأن تؤمن ثقة خارجية.

وأكّد أنّ الوضع لم يعد يسمح بوجود مناورات سياسية، قائلاً: "لا نريد أن يتبنى الحريري وتيار المستقبل اسم الخطيب من أجل تأليف حكومة لا تتمتع بدعم جدي".

وأضاف: "نعم، نحن لم نؤدِ بالواجب المطلوب مقارنة بالوعود والآمال التي وضعنها بالتحدي الاقتصادي والمالي والمعيشي".

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