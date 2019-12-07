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رسالة مفتوحة إلى معالي وزيرة الداخلية والبلديات السيدّة ريا الحسن المحترمة،

لقد آلمني المشهد المرفق بصورة مع هذه الرسالة، لناحية الرسومات المسيئة إلى قدسيّة تمثال الشهداء ،وهو رمز وطني متجذّر في تاريخنا وكرامتنا ووجداننا.

لسنا بصَدَد لا الإنتقاد ولا اللّوم ولا المحاسبة، للفنّان الذي رسم على نصب شهدائنا، ونحن نحترم الفنّ الغرافيتي ونقدّر كافة الفنون، لكن مكان الرسومات خاطئ إذ يمسّ برمزٍ وطني مقدّس يجب أن يبقى محترم ومُصان.

نناشدك التحرّك إلى إزالة هذه الرسومات، ونتمنّى على حضرتك تأمين حماية لنصب شهدائنا على مدار الساعة لتلافي أي تطاول محتمل وإن كان بريئاً.

نخاطبك وأنت المؤتمنة على حفظ الأمن الداخلي وإحترام القانون،وكلّنا ثقة برفضك لهذه المخالفة خصوصاً أنّها تعني كل لبناني وكل عائلة شهيد، ونضع نفسنا بتصرّفك لأي مساعدة تقنية إن ارتأيتي ذلك.

لكم منّا الشكر الجزيل والإحترام

جو سامي بوجودة