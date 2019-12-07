سليم عون عن الاستشارات: لا خوف ولكن نتعاطى كالجميع بحذر وترقب

A + A -

لفت عضو تكتل " لبنان القوي" النائب سليم عون إلى انه "إذا اردنا ان نقوم بقراءة صحيحة لما يحصل في لبنان لا يمكن ان نعزل الخارج، خاصة بواقع لبنان ودوره لا يمكن إلا ان ننظر إلى الاجندات الخارجية وهذا يتم منذ بداية تكوين لبنان".

وأوضح في حديث إذاعي أن "اليوم خاصة بهذ الوقت الذي نمر به والتي تتراكم فيه أزمات المنطقة قبل الداخل، معروف ان لبنان يعاني بمسألة الوجود الفلسطيني وبرفض عودتهم إلى ارضهم وبلادهم ولبنان يتحمل العبء الأكبر منه واليوم نضيف إلى هذا الوجود الفلسطيني النزوح السوري ".

ورأى ان "المطلوب من لبنان ارضاخه من القديم لحتى اليوم من خلال التعويل على عدم تحمل ديونه".