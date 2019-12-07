ريفي: انكشفت لعبة سرايا المقاومة وهذا حلم ابليس بالجنة

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صدر عن اللواء أشرف ريفي الآتي: "انكشفت لعبة سرايا المقاومة وأتباع الجهاز الأمني الذي يأتمر بجبران باسيل. بعض التابعين للسرايا المعروفين منا بالأسماء يخترقون تظاهرة طلابية ويوجهونها باتجاه منزلي ويطلقون الهتافات المسيئة.

يا خفافيش سرايا السلاح لن نتوجه لكم بل لأسيادكم. اذا كان المقصود إسكات صوتنا في وجه دويلة حزب الله، فصوتنا عالٍ، وإذا كان المقصود تبييض فسادكم، وتلويث الشرفاء فهذا حلم ابليس بالجنة.

ثورة شباب لبنان منكم براء ولعبتكم مكشوفة، ومصيركم واسيادكم المحاسبة، وحسابكم مع الشعب اللبناني لن يتأخر، فلا تعتقدوا ان اختباءكم داخل الثورة سيطول".