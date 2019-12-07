منخفض جوّي يبدأ غدًا يحمل معه الأمطار والثلوج...

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يبقى الطقس اليوم مستقرًا قبل أن يتأثر لبنان بمنخفض جوي اعتيادي بدءًا من ظهر الأحد نتيجة كتل هواية باردة تترافق مع تدفق رطوبة عالية في طبقات الجو المتوسطة والعالية مما سيؤدي إلى انخفاض في الضغط الجوي ويتشكل منخفض ممطر اعتيادي يتوجه إلينا من فوق تركيا.

تفاصيل طقس اليوم:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و ١٩ درجة فيما بقاعا تسجل بين صفر و ١٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٤ و ١٢ درجة

٢- الرياح شمالية ٢٥كم/س

٣- الرطوبة ٦٥ ٪

٤- الضغط الجوّي ويسجل ١٠١٦ hpa

٥- الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة

طقس الأيام المقبلة:

الأحد: طقس متقلب نهارا يتحوّل إلى غير مستقر في فترة الظهيرة مع تساقط أمطار رعدية متفرقة وثلوج على الـ ١٨٠٠م - ١٩٠٠م فيما الحرارة مستقرة نسبيا.

الاثنين: طقس غير مستقر مع تساقط امطار رعدية غزيرة في بعض المناطق وثلوج على الـ ١٦٠٠م - ١٧٠٠مً فيما الحرارة مستقرة نسبيا.

الثلاثاء: طقس متقلب مع بقاء فرص هطول بعض الامطار المتفرقة من حين لآخر.