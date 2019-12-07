أسرار الصحف ليوم السبت 7 كانون الأول 2019

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اللواء

آثر المعنيون بطبخة الحكومة، الإبتعاد عن الأضواء، نظراً للإنعكاسات السلبية للمعلومات المسربة!

قال وزير في حكومة تصريف الأعمال أن كل وزير يغني على ليلاه، في وزارته، دون رقيب أو حسيب..

الجمهورية

تبين أن أحد النواب قد خرج من تكتله من دون الإعلان رسمياً عن ذلك، لأن إسمه اندرج وحيداً في برنامج الإستشارات وليس من ضمن التكتل الذي ينتمي إليه.

إعتبر دبلوماسي غربي أن النخب الحاكمة التي جنت ثروات من جيوب الناس وجعلتها على شفير اإلنهيار لا ترى أن الفرصة متاحة للإنقاذ

تجري أعمال تحصين ووضع بلوكات من الباطون وحاجز حديدي أمام منزل أحد الوزراء تحسباً من تظاهرات غير محسوبة نتائجها.