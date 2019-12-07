عناوين الصحف ليوم السبت 7 كانون الأول 2019

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الأخبار

هل يسقط الخطيب بغياب «الغطاء الطائفي»؟

علامات الانهيار: جنون الأسعار وصرف جماعيّ

مؤشر أسعار السلع في تصاعد: المحليّة لامست الـ 25%... والمستوردة الـ 40%

وزارة الاقتصاد تؤكد أن المخابز لا تزال تربح: الأفران «تنتش» رغيف الفقراء

‫30 ألف دولار «ثمن» الطفل الأشقر و15 ألف دولار للطفل الأسمر! شبهات بالاتجار بالأطفال

النهار

لبنان "ليس متروكاً"، فأي خيار للتكليف؟

فرنسا تصدر دعوات لاجتماع دولي في باريس لدعم لبنان في 11 ك1

المؤشّرات الحكومية والبوصلة الشعبية... ميقاتي لـ"النهار": المسار لا يبشّر بالإنقاذ

اللواء

خلط أوراق نيابية عشية الإستشارات... وخيار التأجيل وارد!

الحريري يستنجد بالأشقاء والأصدقاء: نقص السيولة يهدّد الأمن الغذائي للبنانيين

الجمهورية

الإستشارات: العين على الطرقات

خلط أوراق؟

إجراءات لتسهيل الإستشارات.. ونصائح أوروبية بالتأليف قبل فوات الأوان

L'Orient-Le Jour

Khatib toujours en lice, l’option Hariri pas écartée

The Daily Star

France to mobilize support for Lebanon