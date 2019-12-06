وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف: تقرّر انشاء مركز طبيّ عصري يشمل عيادات ومختبرات ومراكز اشعة وصيدلية في عكار

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أعلن وزير الدفاع السابق يعقوب رياض الصراف في بيان، انه: " نظراً لعدم قدرة استيعاب مستوصف حلبا ٨٤٠٠٠ الف مستفيد من الطبابة العسكرية من عسكر وضباط في الخدمة ومتقاعدين وعائلاتهم وعائلات الشهداء؛ تقرّر انشاء مركز طبيّ عصري يشمل عيادات ومختبرات ومراكز اشعة وصيدلية يتم انشاؤه بمحاذاة موقع المستشفى الحكومي والمستشفى العسكري المنوي انشاؤه وتجهيزه في ضهور الشيخ طابا اضافة الى توحيد مشروع المكننة الذي يهدف الى اعداد ملف كامل لكلّ مستفيد من الطبابة العسكرية يمكّنه من الوصول الى المعلومات الموجودة في الملف الموحد (الفحوصات التي اجراها والوصفات الطبية ) في جميع مراكز الطبابة العسكرية ."

وأضاف الصراف :"ما هذا الا قسم من المشروع الشامل للطبابة العسكرية الذي تم بموافقة وعمل قائد الجيش الدؤوب لخدمة الجيش لاسيما منطقة عكار و الذي نشكره لتأمينه الاعتمادات اللازمة بالرغم من عدم اقرار مشروع قانون البرنامج للمستشفيات العسكرية كافة من قبل مجلس النواب".

وختم الصراف بيانه مشيرا الى" ان الحالات الطارئة والحالات المستعصية ستبقى تتبع المسار الاعتيادي اي اما الدخول الى المستشفيات الخاصة في عكار عبر المركز الطبي الشامل او احالتها الى المستشفى العسكري المركزي في بيروت ."