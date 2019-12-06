كنعان بعد لقاء وفد البنك الدولي: اقرار موازنة ٢٠٢٠ معدلة اشارة حياة ايجابية

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استقبل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مكتبه في ساحة النجمة وفدا من البنك الدولي يضم المدير العام للشؤون المالية الفونسو غارسيا مورا والمدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط ساروج كومار مع وفد من المكتب الاقليمي للبنك.

واكد كنعان بعد اللقاء ان "ما يحصل في نقاش واقرار موازنة ٢٠٢٠ معدّلة لتنسجم مع الواقع المالي المستجد ومتطلباته، يشكل "اشارة حياة ايجابية" للمجتمعين المحلي والدولي، على الطرفين السياسي والمدني تلقفها من دون مكابرة والتعاون معاً لفتح الباب سريعاً امام الحلول الانقاذية".