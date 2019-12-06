إقفال 11 مصنعًا...

A + A -

أصدرت وزارة الصناعة بياناً أعلنت فيه عن إنهاء "اللجنة المشتركة المؤلفة من مهندسين في وزارتي الصناعة والبيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني تنفيذ قرارات الإقفال بحق المصانع المخالفة التي تلوث مجرى وحوض نهر الليطاني في البقاع والتي لم يلتزم أصحابها بتركيب محطات تكرير ومعالجة".





وأضاف البيان أنّ "الفرق الفنية أمس أقفلت أحد عشر مصنعاً في بعلبك، بمؤازرة القوى الأمنية المعنية. ونتيجة هذه الحملة، تؤكد وزارة الصناعة ان تحقيق هدف صفر تلوث صناعي في الليطاني الذي حدده الوزير وائل ابو فاعور هو وفاء لما تعهد به وسيستكمل من قبل الوزارة بكشوفات دورية، كما يتطلب من أصحاب المصانع الاستمرار بالالتزام البيئي والمهني والحرص على ديمومة عمل محطات التكرير والتأكد من جهوزيتها وفاعليتها لتأتي نتائج الفحوصات مطابقة دائما."