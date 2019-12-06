وزارة الطاقة: لا تكاليف إضافية ناتجة عن فروقات سعر صرف الدولار للمولدات الخاصة

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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الطاقة والمياه البيان التالي:

“يعمد بعض أصحاب المولدات الخاصة الى فرض رسم ثابت اضافي على التسعيرة التوجيهية التي تصدرها وزارة الطاقة والمياه وعلى التلاعب بسعر الكيلوات المذكور في هذه التسعيرة بحجة تغطية التكاليف الاضافية الناتجة عن فروقات سعر صرف الدولار.



ان وزارة الطاقة والمياه تطلب من المواطنين الذين يتعرضون لهذه الممارسات ابلاغ الجهات المختصة فوراً، وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة، عن هذه المخالفات والامتناع عن دفع اي مبلغ يضيفه أصحاب المولدات على السعر التوجيهي الرسمي خاصةً وأن الوزارة قد سمحت لهم وبصورة مؤقتة بشراء حاجتهم من مادة المازوت من منشآت النفط في طرابلس والزهراني والدفع بالليرة اللبنانية ما ينفي المزاعم عن أية تكاليف ناتجة عن فروقات سعر صرف الدولار”.