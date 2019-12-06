living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باسيل التقى في روما وزراء خارجية على هامش مؤتمر الحوار الأورو متوسطي: لقيام دولة فلسطينية وحصول حوار سعودي ايراني

6
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وصل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل إلى روما، للمشاركة في افتتاح النسخة الخامسة من الحوار الأورو متوسطي يوروميد، وقد استهل الزيارة بلقاء نظيره الإيطالي لويجي ديمايو وناقش معه العلاقات الثنائية بين البلدين، واتفقا على تعزيزها في جميع المجالات خاصة الاقتصادية منها وذلك في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الكبيرة التي يعانى منها لبنان.

 

وعلى هامش مؤتمر الحوار الأورو متوسطي المنعقد في روما، أجرى باسيل سلسلة محادثات مع عدد من وزارء الخارجية بدأت بلقاء نظيره التركي جاووش اوغلو، تناولت مجمل الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الاوسط وتأثير الصراعات الحاصلة في المنطقة على كل من البلدين وسبل التعاون الاقليمي لمواجهة ازمة النازحين السوريين مع التأكيد على استقرار سوريا وحل مشاكلها بالحوار.

 

وتأتي مشاركة باسيل في مؤتمر الحوار الأورو متوسطي، تأكيدا على دور لبنان في الشراكة الاورومتوسطية وبحث القضايا المشتركة وابرزها التعاون البيئي والاقتصادي ومواجهة مشاكل الهجرة والبطالة في صفوف الشباب ودور المرأة وآفاق التنمية وتعميم ثقافة السلام بين دول المتوسط.

 

واكد باسيل في اكثر من لقاء على "ضرورة قيام دولة فلسطينية وحصول حوار سعودي ايراني".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout