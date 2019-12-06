هذا ما كشفه سالم زهران عن الإستشارات النيابية والتكليف!

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كشف مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران أنه "كانت هناك نيةٌ لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعدم إعادة تجربة حكومة تمام سلام وبإنجاز التكليف والتأليف بسرعة".



زهران وفي حديث لقناة الـ mtv ضمن برنامج "بيروت اليوم"، أكّد أنه إلى حد هذه اللحظة كتلة "المستقبل" ستسمّي سمير الخطيب يوم الإثنين، مشددًا على أنه "لا أحد يعلم ما قد يحدث".



ورأى أن "هدف تأخير الاستشارات إلى الإثنين هو إعطاء فرصة للرئيس سعد الحريري، إذا أراد أن يكون رئيسًا للحكومة وإتمام محاولة جدية ليكون التكليف يوم الإثنين والتأليف الثلاثاء، والأربعاء نتوجه إلى مؤتمر باريس محصّنين بحكومة".



واعتبر زهران أن "خيار سمير الخطيب "بيقطع" فعلاقة الأخير بالدول العربية ممتازة وعلاقته بمحور الممانعة جيّدة"، مشددًا على أن "طرح إسمه من قبل الحريري أكثر من جدّي".