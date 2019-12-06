المكتب التربوي في التيار يدين الاعتداء على المبنى الذي يضم هيئة قضاء كسروان: للتسريع بالتحقيقات تمهيدا لمعاقبة الفاعلين أمام القانون

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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر بيان الآتي:

يدين المكتب التربوي في التيار الوطني الحر الاعتداء على المبنى الذي يضم هيئة قضاء كسروان الفتوح والمكتب التربوي للتيار في جونيه بقنابل مولوتوف فجر اليوم.



ويتساءل المكتب عن الهدف من هكذا جرائم وضيعة، والبلاد مقبلة على استشارات نيابية يؤمل في ان تضع الوطن على سكة الحلول.



وعليه، يضم المكتب التربوي صوته الى هيئة القضاء، مهيبا بالاجهزة الامنية، التي له ملء الثقة بها، بالتسريع بالتحقيقات في الحادث تمهيدا لمعاقبة الفاعلين أمام القانون، ليبان قمح لبنان من زؤانه أمام القضاء والرأي العام.



ويعاهد المكتب التربوي جميع اللبنانيين أنه سيبقى يجابه القنابل بالقلم والشتائم بالعمل الدؤوب في سبيل نهضة لبنان وأجياله.