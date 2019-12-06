درغام: كل الشكر لقيادة الجيش على تلزيم المجمع الطبي في عكار

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أعلن عضو "تكتل لبنان القوي" النائب أسعد درغام في بيان له، أننا وبالرغم من الظروف العصيبة التي نمر بها، الا أنه لا بد أن نزف لأهلنا في عكار خبر اقرار تلزيم "المجمع الطبي للجيش اللبناني" في بلدة الشيخ طابا ـ عكار، والذي سيتم تجهيزه بأحدث الآلات والمعدات الطبية ليراعي حاجة المحافظة.



وهنا لا بد أن أتوجه باسمي وباسم أهالي عكار، بالشكر من قيادة الجيش والعماد جوزاف عون على هذا القرار الذي من شأنه أن يرفع الظلم عن أبناء المحافظة ويخفف من معاناة عائلات العسكريين والشهداء، الذين يتكبدون عناء التوجه الى بيروت للتمكن من الحصول على حقهم في الاستشفاء.